Daymare 1998: pubblicato un video di gameplay di 1 ora

Se non vedete l'ora di scoprire nel dettaglio il gameplay di Daymare 1998, allora non potete assolutamente perdervi il lunghissimo filmato pubblicato dagli sviluppatori, nel quale è possibile vedere il titolo in movimento per circa un'ora.

Il video, estratto dalla versione PC del gioco, ci permette di ammirare sia la componente narrativa che quella relativa alle fasi di combattimento dello sparatutto horror in terza persona ispirato ai vecchi Resident Evil. Dal momento che sono presenti diverse scene d'intermezzo, vi sconsigliamo comunque la visione del filmato nel caso non vogliate in alcun modo rovinarvi la sorpresa e scoprire da soli tutti i dettagli della trama.

L'uscita del gioco continua ad essere fissata ad una generica "estate 2019" per quello che riguarda la sola versione PC (Steam), mentre gli utenti PlayStation 4 e Xbox One dovranno attendere un po' di più. Per chi non lo sapesse, Daymare 1998 è sviluppato dal team tutto italiano Invader Studios.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un video sul sistema di ricarica di Daymare 1998, che riprenderà alcune meccaniche dei primi Resident Evil. Sapevate che in Daymare 1998 ci sarà il doppiatore di Leon, Paul Haddad?