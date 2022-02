Daymare 1994 Sandcastle: tutti i dettagli sulla nuova demo gratis

In occasione del debutto dello Steam Next Fest 2022 sono approdate sul client Valve tantissime demo gratuite e tra queste troviamo anche quella di Daymare 1994 Sandcastle, il secondo capitolo della serie ispirata a Resident Evil di cui abbiamo completato in anteprima la versione di prova.

Come avrete già letto nel nostro provato di Daymare 1994 Sandcastle a cura di Alessandro Bruni, il titolo sviluppato dagli italiani di Invader Studios sembra avere tutte le carte in regola per avere successo tra gli appassionati dei survival horror in cerca di un'esperienza quanto più simile ai vecchi titoli Capcom e non solo. Sembra infatti che, sebbene le meccaniche di gioco siano tutto sommato simili a quelle del suo predecessore (di cui Sandcastle è un prequel), troviamo infatti anche l'aggiunta di una serie di armi e gadget extra che favoriscono la varietà quando si tratta di affrontare i mostruosi nemici che ostacoleranno la strada alla protagonista.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli riguardanti la demo disponibile da oggi su PC e scaricabile senza costi aggiuntivi in occasione dello Steam Next Fest 2022, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il trailer d'annuncio di Daymare 1994 Sandcastle.