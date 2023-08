Daymare 1994 Sandcastle: c'è Cristina Scabbia dei Lacuna Coil nel trailer di lancio!

Dopo averci offerto l'opportunità di provare la demo di Daymare 1994 Sandcastle nell'ID@Xbox FanFest, gli studi Invader e Leonardo Interactive riaprono una finestra sulla dimensione thrilling dello sparatutto ispirato a Resident Evil con il trailer di lancio che vanta la partecipazione di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil.

In vista della commercializzazione di Daymare 1994 Sandcastle su PC e console, gli editori e sviluppatori italiani stringono una collaborazione con la celebre cantante dei Lacuna Coil per interpretare il brano originale composto da Alessandro Galdieri.

"Sono molto fiera d partecipare a un progetto interamente Made in Italy", ha dichiarato Cristina Scabbia prima di invitare tutti i fan di survival horror, e gli appassionati dei Lacuna Coil, ad attendersi delle 'sinergie intriganti' tra l'enigmatico personaggio di Scabbia e la narrativa oscura del gioco.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e vi ricordiamo che Daymare 1994 Sandcastle è previsto al lancio per il 30 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete seguire il consiglio di Cristina Scabbia, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza della nuova esperienza a tinte oscure di Invader Studios leggendo il nostro speciale su Daymare 1994 Sandcastle, il survival horror ispirato ai classici.