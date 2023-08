Daymare 1994 Sandcastle esce oggi ed è in offerta per il lancio

Leonardo Interactive annuncia oggi la disponibilità di Daymare 1994 Sandcastle su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One al prezzo lancio di €29,99 (PC Digital) e €34,99 su console PlayStation e Xbox (prezzo valido per il solo formato digitale) Inoltre, per la prima settimana di lancio la versione PC Steam ha uno sconto speciale del 10%.

Daymare 1994 Sandcastle è un survival horror in terza persona prequel di Daymare 1998, un gioco ispirato dai grandi classici del genere usciti negli anni '90, un progetto sviluppato dal team italiano di Invader Studios e pubblicato su tutte le piattaforme dal publisher Leonardo Interactive, che nel 2024 riporterà sui nostri schermi anche la serie di Simon The Sorcerer.

Cristina Scabbia canta il brano principale della colonna sonora di Daymare 1994: la canzone Loneliness (scritta da Alessandro Galdieri) è presente non solo nel gioco ma è stata pubblicata anche su tutte le principali piattaforme digitali, straming e su YouTube.

In Daymare 1994 Sandcastle i giocatori vestono i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti. Un luogo oscuro e desolato, che si rivelerà tutt'altro che sicuro...