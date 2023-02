Daymare 1994 Sandcastle: l'horror ispirato a Resident Evil ha una finestra di lancio

L'attesa è finalmente giunta al termine, visto che gli italiani di Invader Studio hanno annunciato la finestra di lancio di Daymare 1994 Sandcastle.

Lo sparatutto a tinte horror ispirato a Resident Evil sarà infatti disponibile a partire dal mese di maggio 2023. Al momento non si conosce il giorno esatto in cui il titolo raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali, ma potrebbe non mancare molto all'annuncio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Daymare 1994 Sandcastle è uno sparattutto in terza persona con una particolare attenzione alla componente narrativa e meccaniche che richiamano la celebre serie horror targata Capcom. Nel gioco vestiremo i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) il cui obiettivo sarà quello di infiltrarsi all'interno di una pericolosa struttura negli Stati Uniti d'America.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato della demo di Daymare 1994 Sandcastle.