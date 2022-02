Daymare 1994 Sandcastle: l'horror italiano avrà una Demo per lo Steam Next Fest

Nel corso dei prossimi Steam Next Fest che si terranno tra il 21 e 28 febbraio, il collettivo italiano degli Invader Studio darà modo a tutti gli appassionati di videogiochi a tinte oscure di provare in anteprima una Demo speciale di Daymare 1994 Sandcastle, l'horror ispirato a Resident Evil.

La versione dimostrativa del prequel di Daymare 1998 sarà scaricabile in via del tutto gratuita su Steam a partire da lunedì 21 febbraio: nel video che campeggia a inizio articolo ci viene mostrata una sequenza in-engine condita da scene di gameplay che ci offrono un piccolo antipasto delle attività da svolgere nella Demo.

Il nuovo progetto edito da Leonardo Interactive ci porterà a indossare i panni di Dalila Reyes, un'ex spia governativa che si unirà agli agenti H.A.D.E.S. per condurre delle indagini all'interno di un misterioso centro di ricerca degli Stati Uniti.

Sin dalla Demo, il nostro compito sarà quello di aiutare Reyes a fronteggiare la spaventosa minaccia costituita dagli abomini che imperversano nei sotterranei del complesso di ricerca. La versione dimostrativa ci permetterà quindi di toccare con mano i numerosi interventi promessi dallo Studio Invader per evolvere il sistema di gioco del precedente Daymare, come l'aumento del livello di difficoltà dei combattimenti, la maggiore complessità degli enigmi ambientali e la spiccata componente horror delle fasi di esplorazione pura.

La commercializzazione di Daymare 1994 Sandcastle è prevista nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo progetto in attesa della Demo, su queste pagine trovate la nostra intervista a Invader Studios su Daymare 1994 Sandcastle.