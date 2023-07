Daymare 1994 Sandcastle: l'horror italiano è in Demo durante l'ID@Xbox GameFest

Dopo aver terrorizzato il pubblico del Future Games Show con il video di Daymare 1994 Sandcastle, Leonardo Interactive e gli studi Invader esortano tutti i patiti del genere a provare in anteprima l'horror italiano con la Demo dell'ID@Xbox GameFest.

Tra le oltre 40 Demo del festival ID@Xbox organizzato da Microsoft, i giocatori possono tuffarsi nelle atmosfere da incubo di Daymare 1994 Sandcastle vestendo i panni dell'agente speciale Dalila Reyes per cimentarsi in una serie di sfide al cardiopalma nella cornice di un'area isolata, infestata da creature mostruose e piena di puzzle enigmatici.

La commercializzazione del nuovo capitolo della serie di Daymare ispirata a Resident Evil e alle serie action horror più iconiche è prevista per il 30 agosto su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video promozionale che certifica l'arrivo della Demo sullo store Microsoft (come pure su Steam), vi invitiamo ad approfondire la conoscenza del nuovo progetto firmato dagli studi Invader e da Leonardo Interactive leggendo questo nostro speciale su Daymare 1994 Sandcastle, il survival horror italiano ispirati ai classici.