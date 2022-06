Daymare 1994 Sandcastle: l'horror italiano protagonista del Guerrilla Collective 3

Le atmosfere oscure di Daymare 1994 Sandcastle tornano a spaventare e coinvolgere gli appassionati di survival horror. Il prequel di Daymare 1998 è stato infatti mostrato di nuovo in occasione del Guerrilla Collective 3, evento tutto incentrato sui più promettenti giochi indie in arrivo nei prossimi mesi.

Realizzato dal team italiano Invader Studio, Daymare 1994 è un survival horror che strizza l'occhio agli esponenti del genere vecchia scuola, fatto di munizioni limitate, ambientazioni claustrofobiche e un'ampia dose di rompicapi da risolvere. Protagonista dell'avventura è Dalila Reyes, un'ex spia governativa ora in forza all'unità H.A.D.E.S., pronta ad affrontare mostruosità indicibili. Proprio come il predecessore, il gioco adotta una telecamera in terza persona ed una giocabilità che ricalca quanto visto nei Resident Evil dal quarto episodio in poi.

Daymare 1994 sarà anche l'occasione per scoprire tutti i progressi compiuti dallo studio italiano dopo la loro precedente fatica (potete riscoprirla leggendo la nostra recensione di Daymare 1998), che promette di rivelarsi più curata non solo sul fronte ludico, ma anche in termini tecnici. Ricordiamo che il gioco è previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One in data ufficiale ancora da definire.

La nostra prova della demo di Daymare 1994 Sandcastle ci ha permesso di farci una prima idea su questo promettente titolo, in attesa di mettere le mai sopra nuove build del gioco.