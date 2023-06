Daymare 1994 Sandcastle: l'horror italiano terrorizza ancora al Future Games Show

Come già annunciato in precedenza, Daymare 1994 Sandcastle sarebbe stato al Future Games Show e così è effettivamente stato: Invader Studios ha mostrato il nuovo trailer del loro nuovo survival horror atteso nel corso dell'estate 2023.

Il prequel di Daymare 1998 si prospetta ancora più coinvolgente e terrificante rispetto al gioco precedente, con l'agente speciale Reyes della H.A.D.E.S. pronta a fronteggiare orrori di ogni genere rinchiusi centro di ricerca militare colmo di atroci orrori ed indicibili segreti. Attraverso un ampio arsenale d'armi e diversi gadget, Reyes affronterà i suoi incubi peggiori nel frattempo che prova a rivelare cosa è accaduto in quel centro.

Non mancheranno anche stavolta diversi enigmi da risolvere, mentre il rinnovato dispositivo D.I.D. permetterà ai giocatori di gestire in maniera più semplice ed immediata risorse, equipaggiamenti ed energie vitali. Proprio come il precedente gioco, Daymare 1994 Sandcastle alternerà continuamente combattimenti, esplorazione e risoluzione di rompicapi, calando i giocatori in un contesto claustrofobico denso d'atmosfera e mistero.

Daymare 1994 Sandcastle verrà pubblicato il 30 agosto 2023 su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco appare già da adesso molto intrigante, ed anche il doppiatore di Leon di Resident Evil va pazzo per Daymare 1994 Sandcastle, dimostrando così di essere un grande fan della serie di Invader Studios.