Daymare 1994 Sandcastle: il main theme è di Cristina Scabbia, ecco il video di Loneliness

A pochi giorni dal debutto di Daymare 1994 Sandcastle, il survival horror ispirato a Resident Evil, gli sviluppatori hanno deciso di far ascoltare al pubblico il principale brano della colonna sonora.

Il pezzo prende il nome di Loneliness ed è cantato da Cristina Scabbia, la famosa artista italiana facente parte dei Lacuna Coil. Ad aver composto il brano, già disponibile su tutte le principali piattaforme, è invece stato l'autore italiano Alessandro Galdieri.

Come si può facilmente immaginare, il team di Invader Studios è particolarmente orgoglioso di questa collaborazione e ha dichiarato che la cantante non ha esitato quando lo studio italiano le ha proposto di cantare il main theme di Daymare 1994 Sandcastle. Stando alle dichiarazioni di Cristina Scabbia, il brano si adatterebbe perfettamente non solo alle atmosfere dell'horror, ma anche e soprattutto alle emozioni della protagonista, che dovrà affrontare orrori di ogni tipo nel corso dell'avventura.

Per chi non lo sapesse, il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 30 agosto 2023 e potrà essere giocato sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Avete già scaricato la demo gratis di Daymare 1994 Sandcastle?