Daymare 1994 Sandcastle: al primo trailer si affianca un esclusivo screenshot

A poche ore dall'annuncio di Daymare: 1994 Sandcastle, ecco che il team tutto italiano pubblica il nuovo trailer dedicato all'horror ispirato a Resident Evil che ci narrerà le vicende antecedenti a quelle del primo capitolo.

Oltre a permetterci di dare un primo sguardo alle mostruose creature e alle ambientazioni che andremo ad esplorare, il breve filmato ci presenta anche la nuova protagonista: Dalila Reyes. La donna non è altro che un'ex spia del governo che fa ora parte dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). L'obiettivo di Reyes è quello di addentrarsi in un laboratorio di ricerca militare negli Stati Uniti d'America, all'interno del quale stanno accadendo degli strani fenomeni.

Ad accompagnare il filmato, che può essere trovato in apertura della notizia, potete trovare anche un'immagine che il team di sviluppo ci ha concesso in esclusiva e che permette di vedere nel dettaglio una delle stanze del laboratorio avvolta dalle fiamme.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un'altra nostra esclusiva relativa al gioco, ovvero l'anteprima di Daymare: 1994 Sandcastle a cura di Alessandro Bruni. Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà nel corso del 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.