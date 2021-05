Daymare 1994 Sandcastle: svelato il prequel dell'horror italiano ispirato a Resident Evil

Il team di sviluppo italiano di Invader e i produttori di Leonardo Interactive annunciano Daymare 1994 Sandcastle, il prologo stand-alone di Daymare 1998, survival horror in terza persona ispirato a Resident Evil.

In Sandcastle, il nostro compito sarà quello di indossare i panni dell'agente speciale Dalila Reyes, una ex spia governativa entrata nell'unità H.A.D.E.S. per condurre delle indagini in uno dei più avanzati centri di ricerca sperimentale degli Stati Uniti.

La nostra alter-ego potrà sfoggiare un ventaglio ancora più ampio di armi e di strumenti tecnologicamente avanzati, grazie ai quali poter fronteggiare le pericolose minacce che si annidano negli spaventosi sotterranei della struttura di ricerca.

Sul fronte del gameplay, Sandcastle promette di offrire un'esperienza più action/hardcore, degli enigmi ambientali più raffinati e combattimenti contro nemici ancora più coriacei. Il tutto con il sottofondo di una colonna sonora da brividi e una massiccia iniezione di horror nelle fasi di esplorazione.

L'uscita di Daymare 1994 Sandcastle è prevista nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al video e alle immagini di annuncio di Sandcastle, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione dell'horror italiano Daymare 1998.