Daymare: 1998 accoglie Paul Haddad, la voce di Leon in Resident Evil 2

Daymare: 1998, l'ambizioso sparatutto horror in sviluppo presso gli Invader Studios e previsto al lancio su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019, coinvolgerà anche lo storico attore e doppiatore di Leon Kennedy in Resident Evil 2, Paul Haddad.

Ad annunciare l'ingresso di Haddad nel team di sviluppo di Daymare 1998 è lo stesso doppiatore anglo-canadese che ha prestato la voce al protagonista del capolavoro originario di Hideki Kamiya.

Nel video messaggio pubblicato sui canali social degli italianissimi studi Invader, l'attore ricordato da tutti i cultori del genere si mostra emozionato e pronto ad affrontare questa nuova sfida per contribuire al successo del progetto di Daymare.

A convincere Haddad della bontà della nuova fatica horror di Invader sono stati i forti rimandi alla serie di Resident Evil e, ovviamente, al kolossal del 1998 di Kamiya che il doppiatore ha riscontrato nel titolo, ma anche la genuina passione per la tradizione degli horror anni '90 che anima la compagnia capitanata da Michele Giannone e Alessandro De Bianchi.

Haddad andrà così ad infoltire un cast incredibile che comprende già delle personalità del calibro di Satoshi Nakai: all'ex Capcom che ha lavorato su Resident Evil Code Veronica e sul capitolo Zero sarà affidato il compito di realizzare le terrorizzanti creature che affronteremo nel corso dell'avventura.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di commercializzazione definitiva di Daymare: 1998, attualmente prevista nel secondo trimestre del 2019 su PC, PS4 e Xbox One.