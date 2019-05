Daymare 1998: un filmato ci mostra i diversi modi per ricaricare le armi

Il team italiano Invader Studio ha appena pubblicato un nuovissimo filmato di gameplay di Daymare 1998 che ha come protagonista il sistema di controllo e le diverse opzioni offerte dal gioco per ricaricare le armi.

Nel particolare horror con visuale in terza persona non avremo molte munizioni a disposizione e potremmo ritrovarci a dover sostituire il caricatore di un'arma nel bel mezzo dell'azione. A questo proposito, il filmato nuovo di zecca di mostra come vi siano più opzioni per tornare a sparare e, oltre alla più classica ricarica in gioco, vi è la possibilità di ricaricare tramite l'inventario, proprio come nel vecchio titolo Capcom. Com'è possibile vedere nel breve video, vi basterà aprire l'inventario del protagonista e combinare i proiettili con l'arma da ricaricare per avere l'arma pronta senza dover attendere la classica animazione.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul titolo, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto nel corso dell'estate 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Avete già visto il trailer di Daymare 1998 dedicato all'agente Liev? Pare inoltre che al progetto parteciperà anche il doppiatore originale di Leon Kennedy in Resident Evil 2.