Daymare 1998 gratis su PC, ecco come ottenere il codice

Il team italiano Invader Studios e il publisher Destructive Creations hanno annunciato che Daymare 1998 è gratis per un periodo limitato per gli studenti italiani, di seguito tutti i dettagli per effettuare la registrazione e ottenere una chiave per il download del gioco.

Tutto quello che dovrete fare è creare un account a questo indirizzo inserendo nome e cognome, indirizzo email valido e funzionante, nome e cognome e il tipo di scuola frequentata, avete tempo fino alle 18:00 del 24 aprile per registrarvi, una volta completato il processo riceverete la chiave per scaricare il gioco da Steam all'indirizzo segnalato in fase di creazione dell'account.

Le chiavi a disposizione sono 10.000 e l'iniziativa è valida esclusivamente in Italia, se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi. Daymare 1998 è un survival horror tutto italiano ispirato ai classici del genere degli anni '90, già disponibile su PC il gioco uscirà il 28 aprile su PlayStation 4 e Xbox One, la chiave di download in ogni caso è valida solamente per l'edizione Windows disponibile via Steam.

Daymare 1998 è anche l'ultimo lavoro di Paul Haddad, doppiatore di Leon di Resident Evil 2 purtroppo recentemente scomparso dopo aver combattuto con una malattia.