Daymare: 1998, l'horror italiano esce il prossimo anno su PC e console

Gli italianissimi Invader Studios pubblicano una nuova, spaventosa galleria immagini di Daymare: 1998 per festeggiare l'accordo con Destructive Creations che gli permetterà di pubblicare il loro ambizioso sparatutto horror su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2019.

Grazie anche alle prove su strada offerte dai ragazzi di Invader ai cultori del genere nelle manifestazioni videoludiche degli ultimi mesi a cui hanno preso parte (non ultima la Gamescom di Colonia), l'universo a tinte oscure del loro nuovo progetto si è mostrato in tutta la sua brutale bellezza e lo fa anche oggi con queste immagini inedite.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori italiani farà la gioia degli amanti dei giochi survival horror anni '90 incentrati sulla gestione delle esigue risorse a disposizione del proprio alter-ego e sulla costante ricerca di una via di fuga dalle orde di non-morti.

Il comparto grafico sarà mosso dall'Unreal Engine 4 e la storia verterà attorno agli eventi vissuti da tre personaggi chiamati a scoprire le origini del virus zombizzante che ha trasformato gli abitanti di una ridente cittadina del midwest americano in un nuovo girone dell'Inferno: aspettiamoci quindi un'azione incalzante, delle meccaniche sparatutto simulative e un ricco catalogo di enigmi ambientali e di rompicapo da sbrogliare per arrivare ai titoli di coda dopo essere passati per una serie innumerevole di "Game Over".

Il design delle creature della notte che affronteremo nel corso dell'avventura, non per niente, sarà curato da Satoshi Nakai, ex Capcom che in passato ha lavorato su Resident Evil Code Veronica e sul capitolo Zero.

Vi lasciamo perciò alle nuove immagini di Daymare: 1998 e attendiamo di conoscere la data di lancio definitiva su PC, PS4 e Xbox One di questo intrigante survival horror in terza persona.