Daymare 1998: l'horror italiano ispirato a Resident Evil esce ad aprile su PS4 e Xbox One

Lo studio di sviluppo indipendente italiano Invader Studios ha annunciato che Daymare 1998, horror italiano ispirato a Resident Evil 2 già disponibile all'acquisto su PC dal settembre dello scorso anno, uscirà il 28 aprile su PlayStation 4 e Xbox One, sia in formato fisico che digitale.

Per chi non lo sapesse, Daymare 1998 è un survival horror in terza persona con meccaniche hardcore, risorse risicate e nemici coriacei, che richiede un approccio strategico sia ai combattimenti che alla risoluzione dei puzzle. La storia inizia con un incidente che trasforma una piccola cittadina in un inferno e i suoi abitanti in zombie assetati di sangue. Da lì in poi, la vicenda verrà vissuta da tre punti di vista differenti: un soldato d'élite, un pilota di elicotteri e un ranger forestale. Per celebrare l'annuncio, sono stati pubblicati il trailer di presentazione e un nuovo set di immagini che mostrano l'interfaccia di PlayStation 4: li trovate allegati a questa notizia.

Daymare 1998 è nato dalle ceneri di Resident Evil 2 Reborn, un fan remake che i ragazzi di Invader Studios stavano sviluppando prima dell'annuncio di Resident Evil 2 Remake. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Daymare 1998 curata dal nostro Alessandro Bruni.