Daymare 1998: il nuovo trailer dell'horror italiano mostra l'agente Liev

Dopo aver accolto nel proprio team l'attore e doppiatore di Leon Kennedy in Resident Evil 2, Paul Haddad, gli autori italiani degli Invader Studios confezionano un nuovo video di gioco di Daymare 1998 incentrato sulla figura di Liev, uno dei personaggi interpretabili nel loro ambizioso survival horror in terza persona.

Liev è uno degli agenti dei reparti speciali H.A.D.E.S. inviati in un centro di ricerca segreto per investigare su di un incidente dai risvolti potenzialmente catastrofici per il genere umano, a giudicare dalla mostruosa trasformazione dei custodi dell'installazione. L'intera vicenda potrà essere vissuta da tre punti di vista diversi, offrendo così l'opportunità agli appassionati del genere di approcciarsi alle sfide in modi sempre originali e ricomporre il puzzle narrativo di un titolo che promette di fare la felicità dei cultori di action horror votati alla sopravvivenza.

La gestione dell'equipaggiamento e delle esigue risorse a disposizione del proprio personaggio sarà una componente fondamentale dell'esperienza di gioco pensata dagli Invader Studios, con dei fortissimi rimandi all'epopea horror di Resident Evil testimoniati anche dalla collaborazione con Satoshi Nakai: l'ex Capcom che ha contribuito alla realizzazione di Code Veronica e del capitolo Zero sarà a capo del team di artisti digitali incaricati di dare forma alle spaventose creature che avremo la sfortuna di incrociare durante l'avventura.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio di Daymare 1998, prevista per quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.