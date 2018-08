Daymare 1998 sarà giocabile alla GamesCom, pubblicato un nuovo teaser trailer

Nella giornata di oggi la software house italiana Invader Studios ha confermato che Daymare: 1998 sarà presente alla GamesCom di Colonia in forma giocabile con una nuova demo. È stato inoltre pubblicato un breve teaser trailer in cui ci vengono mostrati alcuni spezzoni di gameplay inediti.

Daymare 1998 è un horror in terza persona ispirato ai grandi classici del genere. Nello sviluppo, il team ha potuto contare sulla collaborazione di Satoshi Nakai, ex designer presso Capcom che in passato ha lavorato sulla serie di Resident Evil, al quale è stato affidato il design dei mostri che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. Dopo aver visto il gioco in azione alla Milano Games Week, i fan avranno l'opportunità di provarlo con mano in occasione della GamesCom 2018, dove sarà presente con una nuova e terrificante demo. Invader Studios ha inoltre confermato che a breve pubblicherà un nuovo gameplay trailer, per il momento tuttavia dobbiamo accontentarci del breve teaser che trovate in apertura di notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che la data di uscita di Daymare: 1998 è ancora ignota: per ora sappiamo solamente che sarà lanciato nel corso del 2018 su PC (Steam, Windows 10), Xbox One e PlayStation 4.