Daymare 1998: lo Story Trailer svela la data di uscita su PC dell'horror italiano

Le fucine digitali degli italianissimi studi Invader sfornano un nuovo filmato di gioco di Daymare 1998 per svelare la data di lancio su PC di questa avventura horror nata come remake di Resident Evil 2 ma evolutasi fino a diventare un progetto a se stante, con una storia e delle meccaniche di gameplay originali.

Lo Story Trailer che campeggia a inizio articolo è incentrato sulla figura di Sam, uno dei personaggi interpretabili dall'utente in questa epopea a tinte oscure popolata di zombie e di creature demoniache, e ci permette di fissare al prossimo 17 settembre la data di lancio di Daymare 1998 su PC. A partire da oggi, 14 agosto, è invece possibile scaricare la demo sulla pagina Steam del titolo per avere un assaggio dell'esperienza da brivido che ci attende indossando i panni degli agenti dei reparti speciali H.A.D.E.S. Sam e Liev, quest'ultimo impreziosito dal doppiaggio di Paul Haddad, la voce di Leon Kennedy in Resident Evil 2.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori italiani degli Invader Studios ci porterà all'interno di un centro di ricerca segreto per investigare su di un incidente che minaccia di trasformare l'intero genere umano in un'orda di non-morti e di creature deformi. Alla storia di Daymare 1998 potremo approcciarci con tre punti di vista differenti, tramite i quali moltiplicare le ore di gioco e aprire nuovi bivi narrativi e ludici nella gestione dell'equipaggiamento e nelle strategie da adottare per avere la meglio sui mostri che imperversano per l'installazione segreta.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo allo Story Trailer di Daymare 1998 e attendiamo di conoscere la data di lancio ufficiale su PlayStation 4 e Xbox One di questo ambizioso action horror intriso di elementi survival.