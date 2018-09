Days Gone: 15 minuti di gameplay dal Tokyo Game Show 2018

In occasione del Tokyo Game Show 2018, Sony Interactive Entertainment e Sony Bend Studio hanno mostrato un nuovo video gameplay di Days Gone, permettendoci di dare un ulteriore sguardo al gioco. Il filmato, della durata di 15 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Alternando fasi esplorative all'aperto e negli ambienti chiusi, il video mostra i diversi approcci possibili nel corso dell'avventura, come la possibilità di aggirare i nemici o di affrontarli a viso aperto. Con l'occasione possiamo dare un'occhiata anche agli effetti atmosferici, alle fasi shooter e alle armi che i giocatori potranno utilizzare durante gli scontri.

Pochi giorni fa Sony Bend Studio ha pubblicato la Key Art ufficiale di Days Gone, mostrando in primo piano il protagonista dell'avventura, Deacon St. John, e la sua motocicletta nell'idilliaca ambientazione del Pacific Northwest.

Days Gone sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 23 febbraio 2019. Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra Anteprima di Days Gone. Il gioco è stato protagonista anche della seconda de La Voce del Popolo, la nuova rubrica di Everyeye in cui raccogliamo le opinioni dei nostri lettori sui titoli più attesi.