Days Gone 2: Bend Studio ha mostrato un teaser del sequel? Non è proprio così

Nonostante una nota leaker suggerisca che Days Gone 2 è in sviluppo, non sono mai giunti segnali ufficiali che un sequel dell'open world con protagonista Deacon St. John arriverà mai su PlayStation. Eppure, la speranza dei fan fatica a spegnersi, anche dopo il vociferato prototipo di Days Gone 2 cancellato da Sony.

Nelle ultime ore, Bend Studio ha pubblicato una nuova immagine a tema Days Gone come parte delle celebrazioni del 30esimo anniversario dello studio americano. L'immagine, condivisa attraverso il cinguettio riportato in calce alla notizia, vede la collaborazione con la cantante giapponese-britannica Rina Sawayama, e rientra nel programma che Sony chiama "PlayStation Playmaker". La campagna ha già accolto noti volti dell'intrattenimento e dello sport come LeBrone James, Romelu Lukaku e Finn Wolfhard di Stranger Things, ed aggiunge ora Sawayama alla lista dei suoi collaboratori.

Un certo numero di persone che non è ancora a conoscenza della campagna di Sony, ha quindi immediatamente pensato ad un teaser di Days Gone 2 osservando l'immagine con Sawayama. Qualcuno ha persino ipotizzato che potesse trattarsi di un DLC, o di un prequel dell'avventura curata da Bend Studio. Le speranze di questi giocatori, purtroppo, sono destinate a spegnersi, almeno per il momento.

Il game director di Days Gone ha punzecchiato Sony, ricordando che Days Gone 2 sarebbe potuto già uscire se la compagnia avesse dato il via libera alla conclusione dello sviluppo.