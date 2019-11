Days Gone 2? Bend Studio sul possibile sviluppo del sequel del gioco PS4

I giocatori che hanno seguito con passione il viaggio di Deacon St. John e della sua fidata motocicletta si chiedono da diverso tempo se Days Gone sia destinato ad avere un sequel, magari su PlayStation 5.

Ad oggi, le speranze della community, alimentate in parte anche dallo scenario delineato dal finale segreto di Days Gone, non hanno trovato conferme ufficiali da parte di Bend Studio. Recentemente, la software house ha però potuto offrire un commento sulla possibilità di realizzare in futuro una simile produzione. A margine della cerimonia di assegnazione dei Golden Joystick, Chris Reese, director del team, ha infatti rilasciato un'intervista alla redazione di Games Radar, durante la quale è stato tra gli altri affrontato proprio l'argomento sequel.



Durante la manifestazione, Days Gone è stato premiato come PlayStation Game of the Year. Nel celebrare questo riconoscimento e riferendosi al gioco, Reese ha dichiarato: "Sì, è certamente una nostra passione, ed è quello che abbiamo sempre voluto fare. Questo è un mondo in cui vogliamo continuare a infondere nuova vita, ed esplorare molte, molte strade differenti. Quindi - ha concluso - chi lo sa, vedremo!". Insomma, sembra che i ragazzi di Bend Studio abbiano sviluppato un particolare attaccamento all'Oregon di Days Gone. Per scoprire se questo darà vita ad un sequel del gioco, non ci resta che attendere!



Nel frattempo, Bend Studio è impegnata nella pre-produzione di un nuovo progetto: curiosi di saperne di più?