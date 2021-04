Days Gone 2 cancellato: colpa di Metacritic? Parla il director John Garvin

La notizia del no di Sony a un seguito di Days Gone, considerato da molti scontato alla luce anche degli ottimi riscontri commerciali ottenuti dall'avventura di Deacon St. John, ha lasciato numerosi fan con l'amaro in bocca. Anche John Garvin, director del gioco, ha spiegato i motivi per cui non vedremo Days Gone 2.

Nel corso di un livestream a cui ha preso parte Garvin, infatti, è emerso ciò che in molti già sospettavano: la media poco soddisfacente ottenuta su Metacritic da Days Gone avrebbe spinto Sony ad abbandonare ogni progetto relativo al secondo capitolo della serie. "Questa è la realtà di Sony: lo score su Metacritic rappresenta tutto", ha spiegato il director, sottolineando la dura realtà della situazione: "Se tu sei il direttore creativo di un franchise e il tuo gioco si ferma a 70, stai certo che non ne farai più parte". E no, non importa quanto bene sia andata tale opera in termini di vendite: "Io credo che se tu sei Disney non puoi permetterti di fare un film di m***a, anche se una manciata di persone lo vanno a vedere", spiega Garvin senza peli sulla lingua, per poi assumersi le sue responsabilità: "È tutta una questione di brand, la barra qualitativa deve essere davvero alta se vuoi vendere hardware. Era reponsabilità mia, di Jeff [Ross, l'altro director di Days Gone, ndr] e dei ragazzi di Bend Studio creare qualcosa che avesse un vasto appeal. Come compagnia che realizza prodotti per milioni e milioni di persone, sta a noi fare in modo che risultino non solo di profitto ma per attirare un pubblico sempre più ampio per far crescere il brand. Non puoi certo fare quel cavolo che ti pare". Sforzi che Sony non ha ritenuto sufficienti per proseguire con il brand.

John Garvin e Jeff Ross non fanno più parte di Sony Bend. Nel frattempo oltre 17.000 persone hanno firmato la petizione per avere Days Gone 2, segno che, nonostante la tiepida accoglienza avuta, il gioco è riuscito comunque a fare breccia nel cuore di molti appassionati. Ma la decisione sul no a Days Gone 2 sembra ormai definitiva.