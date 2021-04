Days Gone 2 non si farà? Sony Bend ha lavorato su un nuovo Uncharted

Secondo un report di Jason Schreier, Days Gone non avrà un sequel. Il giornalista ha parlato in un recente articolo pubblicato su Bloomberg di un nuovo Uncharted (realizzato in collaborazione con Sony Bend) e di un remake di The Last of Us a opera di Naughty Dog mentre Days Gone 2 non sembra rientrare tra i piani di Sony.

Sony Bend avrebbe lavorato ad un gioco di Uncharted in collaborazione con Naughty Dog, a quanto sembra Sony ha diviso Bend Studio in due gruppi: il primo al lavoro insieme a Naughty Dog su un gioco multiplayer e il secondo incaricato di lavorare ad un gioco di Uncharted sotto la supervisione dello studio californiano.

Nonostante Days Gone abbia venduto bene sembra che vari problemi di produzione e la tiepida accoglienza ricevuta da parte della critica abbiano convinto Sony a non dare luce verde al progetto. Non è chiaro su cosa stia effettivamente lavorando Sony Bend, il team sta sviluppando un nuovo progetto ma Schreier è sicuro che il gioco in questione non è Days Gone 2 e non sarà legato in alcun modo a questo universo.

Days Gone è gratis su PlayStation Plus ad aprile insieme a Oddworld Soulstorm e Zombie Army 4 Dead War.