Niente Days Gone 2 al PlayStation Showcase: l'ex Game Director punzecchia Sony

Al coro di giocatori delusi dal PlayStation Showcase si unisce anche Jeff Ross. L'ex Sony Bend punzecchia Sony e l'attuale dirigenza del team PlayStation per la cancellazione di Days Gone 2 e la conseguente assenza del titolo dallo spettacolo digitale del 24 maggio.

Il Game Director dello sparatutto open world a tinte survival horror con protagonista Deacon St. John prende spunto dalla discussione intavolata sui social dagli spettatori dell'ultimo evento mediatico di Sony per affermare di essere "un po' deluso da questi spettacoli come il PlayStation Showcase, mi ricordano che avremmo potuto lanciare Days Gone 2 un mese fa se solo fossimo rimasti 'attaccati alle nostre pistole'".

Il termine inglese 'stuck to our guns' scelto da Ross per manifestare tutta la sua insoddisfazione per il mancato sviluppo di Days Gone 2, lo ricordiamo, viene utilizzato in maniera informale per descrivere il comportamento tenuto da chi risponde alle critiche rimanendo fedele alla propria visione e rifiutandosi di scendere a compromessi. Per Ross, di conseguenza, Sony avrebbe deciso la cancellazione del sequel di Days Gone cedendo alle polemiche che hanno accompagnato il lancio del primo capitolo.

L'ex esponente degli studi Bend, inoltre, ritiene che non ci siano più le condizioni per poter riprendere lo sviluppo del progetto: è lo stesso Ross a precisarlo su Twitter spiegando a un suo follower che "è passato troppo tempo, e poi 90 persone team originale ormai hanno lasciato lo studio. E Sony non sembra preoccuparsene affatto".