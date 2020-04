Days Gone 2 per PS5? Bend Studio assume personale per un nuovo AAA

Nel corso dell'ottobre dello scorso anno, presso gli studi di Bend Studio hanno preso il via i lavori per lo sviluppo di un nuovo gioco degli autori di Days Gone.

La natura del progetto è ancora misteriosa e la software house non ha offerto alcun tipo di dettaglio in merito. Sono tuttavia molti i giocatori che sperano che il team possa essere al lavoro su di un Days Gone 2, in grado di portarli nuovamente in sella verso nuove avventure zombie. In attesa di scoprire l'arcano, sono stati avvistati nuovi annunci di lavoro pubblicati da Bend Studio. Legati ad uno Senior Staff Technical Artist e a uno Senior Audio Programmer, questi ultimi confermano che le proporzioni del progetto sono quelle di un nuovo gioco AAA. I candidati ideali dovranno rivelarsi in grado di dar forma ad animazioni facciali, e non solo, estremamente realistiche, oltre che di plasmare un efficace sistema di propagazione 3D dell'audio.

Una notizia sicuramente intrigante, che alimenta le speranze dei videogiocatori che hanno apprezzato il viaggio compiuto in compagnia di Deacon St. John e che sperano di vederne la continuazione. Intrigante inoltre il tempismo, visto che proprio recentemente il gioco ambientato nell'Oregon post-apocalittico ha infatti festeggiato il suo primo compleanno: ve ne ha parlato il nostro Giuseppe Arace in uno speciale dedicato all'anniversario di Days Gone.