Days Gone 2 ancora nei sogni dei fan: la petizione ha raggiunto 200.000 firme

Vi ricordate della petizione per rendere realtà Days Gone 2 che prese il via nella primavera del 2021? Ebbene, non solo esiste ancora, ma è anche vicina a raggiungere le 200.000 firme, con sempre più fan che vorrebbero un giorno vedere nuove avventure con protagonista Deacon St. John.

Per la precisione, nel momento in cui scriviamo, sono 181.970 le persone che hanno firmato la petizione. Come sappiamo, Sony ha rifiutato lo sviluppo di Days Gone 2 non essendo rimasta soddisfatta dallo score Metacritic raggiunto dal primo episodio con l'originale versione PlayStation 4 pubblicata nel 2019 (per poi sbarcare anche su PC nel 2021), e Bend Studio è ora al lavoro su una nuova IP che non avrà nulla a che vedere con l'avventura post-apocalittica ambientata nell'Oregon.

La decisione del colosso nipponico fece storcere il naso a numerosi giocatori che erano rimasti al contrario piacevolmente colpiti da Days Gone, il suo gameplay e la sua storia. Da qui la nascita della petizione che ha attirato molto velocemente le attenzioni dei fan, pronti a sostenerla in massa: ad un anno e mezzo di distanza, un poco alla volta l'iniziativa continua a crescere, sebbene allo stato attuale appare veramente difficile (se non impossibile) che Sony decida di fare marcia indietro e dare il via libera al progetto precedentemente respinto.

Vi sarebbe piaciuto giocare un seguito di Days Gone, magari in esclusiva PlayStation 5?