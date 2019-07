Days Gone 2: speranze e aspettative sul sequel per PS5 in video

A pochi mesi di distanza dall'approdo di Deacon St. John in esclusiva su PlayStation 4, sono emerse una serie di indiscrezioni che vedono Sony Bend già al lavoro su un nuovo tripla A per PS4 e PS5. Il nostro pensiero e quello di molti giocatori, comprensibilmente, è subito volato a Days Gone 2, visto il successo del primo capitolo.

Dopotutto, c'ha già pensato il finale segreto del capostipite a lasciare margine di manovra per la realizzazione di un prosieguo per la storia. Alla luce di ciò, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione e provare ad immaginare come potrebbe essere un eventuale Days Gone 2 per PS5. Il seguito perfetto, a nostro avviso, dovrebbe risolvere i difetti della produzione, e allo stesso tempo riproporne gli innegabili pregi con maggior enfasi.

Tanto per cominciare, ci piacerebbe vedere un miglioramento delle routine comportamentali dei nemici umani, gestite da un'intelligenza artificiale tutt'altro che perfetta. A volte, ad esempio, restano impassibili ad aspettare la morte per mano del nostro eroe. Allo stesso tempo, anche espandere le routine delle Orde, vero fiore all'occhiello del gioco, potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Diamo per scontato, inoltre, un miglioramento dell'engine grafico, che pur mostrando i muscoli con ambientazioni da cartolina in diversi frangenti fallisce nel mantenere i 30fps stabili. PlayStation 5 e il suo SSD, una manna dal cielo per gli open-world, potrebbero aiutare molto in tal senso.

Se volete sognare assieme a noi, vi invitiamo a guardare il video in apertura di notizia e a leggere lo speciale su Days Gone 2 a cura del nostro Giuseppe Carrabba.