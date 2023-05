Days Gone 2 è in via di sviluppo secondo una nota leaker

S'è parlato a lungo del caso Days Gone e della decisione, da parte di Sony, di non concedergli un seguito, apparentemente a causa della performance commerciale al di sotto delle aspettative. In questi anni non sono mancate né le frecciatine dei creatori originali, né le petizioni dei giocatori, che hanno collezionato migliaia di firme.

Ebbene, sembra che Sony abbia cambiato idea decidendo di dare il via libera allo sviluppo di Days Gone 2. Calma, non c'è nulla di ufficiale, dal momento che a riferirlo è Liz, una leaker molto vicina a Bungie che in questi anni ha ottenuto la fiducia dei giocatori di Destiny 2. Ed è proprio in un server dedicato allo sparatutto multiplayer che la leaker ha lanciato una duplice bomba, affermando che Sony sarebbe intenzionata ad acquistare CD Projekt RED e aggiungendo cinque semplici ma pesantissime parole: "Days Gone 2 in sviluppo".

Nel corso del tempo Liz ha dimostrato di essere una leaker molto affidabile nell'ambiente di Destiny 2, ciononostante vi consigliamo di prendere le sue parole con le pinze evitando di cedere a facili entusiasmi.

In questi anni si sono avvicendate numerose polemiche attorno al seguito mai realizzato di Days Gone, con più di un attacco da parte dei suoi realizzatori originali nei confronti di Sony, rea di non aver concesso loro la possibilità di realizzare il prosieguo delle avventure di Deacon. L'ultima punzecchiata è recentissima: al termine di quello che ha reputato come un PlayStation Showcase deludente, il Game Director di Days Gon Jeff Ross, ormai fuori da Bend Studio da qualche tempo, ha fatto notare che Days Gone 2 avrebbe già potuto essere realtà se Sony l'avesse voluto. Frecciata che in realtà non è stata ben accolta dagli attuali dipendenti di Bend Studio, con il Community Director Kevin McAllister che l'ha velatamente invitato a fare silenzio. Che Bend Studio stia finalmente sviluppando Days Gone 2? Staremo a vedere, nel frattempo meglio tenere basse le aspettative.