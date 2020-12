Days Gone 2 in sviluppo? Sony Bend lavora ad un nuovo open world

Qualcosa bolle in pentola all'interno degli studi di Sony Bend, poco ma sicuro. Sono molti gli sviluppatori ad aver aggiornato il proprio profilo LinkeIn specificando di essere al lavoro su un nuovo progetto. Di cosa si tratta? In queste ore sono emersi nuovi indizi sui quali speculare.

Il primo segnale lo abbiamo avuto nell'ottobre dello scorso anno, quando il Senior Staff Lighting Lead Jeremy Vickery ha annunciato l'avvio della pre-produzione di un nuovo progetto. Lo scorso aprile, invece, la software house ha avviato la ricerca di un Senior Staff Technical Artist e di un Senior Audio Programmer da impiegare nello sviluppo di un gioco AAA, caratterizzato da animazioni facciali di alto livello e un nuovo sistema di propagazione dell'audio tridimensionale.

In queste ore Twisted Voxel ha fatto un'altra capatina su LinkeIn per andare a sbirciare dei profili degli sviluppatori di Sony Bend. Ha così scoperto che James Sathre si sta occupando di un sistema di illuminazione di nuova generazione dal giugno del 2019, mentre Silas Baker ha confermato di essere al lavoro su un progetto non ancora annunciato dal settembre del 2019. L'indizio più interessante arriva forse dal Senior Lead Designer Ron Allen, che dal giugno del 2019 è impegnato nel design delle missioni di un gioco open world.

Tutte le date sono immediatamente precedenti o successive al lancio di Days Gone, avvenuto ad aprile dello scorso anno. Dopo aver letto "open world", inoltre, il nostro pensiero è subito andato a Days Gone 2, ovviamente per PS5: che sia proprio questo il gioco attualmente in sviluppo presso lo studio dell'Oregon? Il primo capitolo ha riscontrato un ottimo successo di pubblico, è finito nella PlayStation Plus Collection e ha ricevuto un aggiornamento per PS5 che ha abilitato 60fps e risoluzione dinamica. TwistedVoxel, in ogni caso, è pronta a scommettere su qualcosa di completamente nuovo. Voi cosa ne pensate?