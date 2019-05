Days Gone e 48 ore in officina: ricreata la moto di Deacon St. John!

Days Gone, nuova creatura videoludica di Bend Studio, è ormai disponibile per i videogiocatori, in esclusiva su Playstation 4: tuttavia, c'è chi non si è accontentato di vivere l'avventura a tema zombie esclusivamente tramite un controller.

A trasportare nel mondo reale una componente essenziale del gioco ci ha infatti pensato Playstation Nordic, che ha collaborato con un team di esperti per riprodurre fedelmente la moto di Deacon St. John. Fedele compagna del protagonista, quest'ultima ha dunque preso vita grazie al lavoro di quattro Danesi. Nella realizzazione del progetto troviamo infatti coinvolti:

Patrick: project lead;

Andreas: garage manager;

Rakel: designer;

Fabian: meccanico.

I quattro, in collaborazione con Playstation Nordic, hanno avuto a disposizione solo 48 ore per trasformare lo scheletro di una vecchia moto in una fedele trasposizione del mezzo utilizzato dai videogiocatori all'interno di Days Gone. Il team danese sembra aver sfruttato al meglio il tempo concessogli, realizzando un'opera notevole! In calce potete trovare alcune istantanee dedicate al processo creativo ed al risultato finale: cosa ve ne pare?



