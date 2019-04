Days Gone si aggiorna alla versione 1.05: tutte le novità della patch

Sony Bend Studio ha pubblicato nelle scorse ore una nuova patch di Days Gone, questo aggiornamento porta il gioco alla versione 1.05 e presenta varie migliorie tecniche e risoluzione di bug e problemi segnalati dai giocatori.

L'aggiornamento 1.05 migliora il framerate e la stabilità generale del gioco correggendo alcuni bug minori e glitch grafici, inoltre dovrebbe essere stato risolto il fastidioso bug che poteva causare la scomparsa dell'audio, il changelog diffuso dagli sviluppatori è però piuttosto generico e non scende nei dettagli riguardo le migliorie effettivamente apportate da questa patch, un semplice "Minor Update" di mantenimento, per limare alcuni difetti e problemi riportati nei primi giorni di disponibilità sul mercato.

Per nuovi contenuti di Days Gone dovremo attendere il mese di giugno, quando Bend Studio pubblicherà un corposo aggiornamento contenente la modalità Sopravvivenza e le Sfide Settimanali, il cui funzionamento non è ancora chiaro, sebbene il team abbia assicurato di "avere in programma numerose sfide con obiettivi diversi per fare in modo di coinvolgere il più possibile la community."

Days Gone è stato pubblicato lo scorso 26 aprile in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 PRO, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Days Gone.