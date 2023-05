Days Gone: un agguerrito cosplay di Deacon dall'italiano Vick Garofalo

Tra le numerose esclusive uscite nella passata generazione di console Sony, Days Gone è una delle più chiacchierate. Days Gone viene considerato un flop a causa dei punteggi decisamente più bassi rispetto alla media dei titoli PlayStation. Ciò, fino a qualche giorno fa pareva aver messo fine alle possibilità di vedere mai un sequel.

Realizzato da Bend Studio, Days Gone si svolge in un mondo post-apocalittico in cui una pandemia ha trasformato milioni di uomini in Furiosi, persone ormai prive della facoltà di ragionare che sono regredite allo stato brado. Protagonista dell'avventura è Deacon St. John, il quale due anni prima degli eventi narrati dal videogioco è stato costretto a separarsi dalla moglie Sarah. Nonostante il tanto tempo passato, la speranza di rivedere l'amata non ha mai abbandonato Deek.

Con Sony PlayStation Productions lavora a un film su Days Gone e lo sviluppo di Days Gone 2 che avrebbe avuto finalmente il via libera, a far ritornare i fan nel mondo pericoloso e distorto del titolo sviluppato da Bend Studio e uscito nel 2019 è il cosplayer italiano Vick "Deadman" Garofalo.

Chiamato a pubblicizzare l'evento PlayStation 5 che si è svolto questo inverno nella Capitale italiana, l'artista nostrano ha vestito i panni del motociclista. In questo cosplay di Deacon da Days Gone vediamo il protagonista armato di mazza pronto a proteggere dai Furiosi e dai predoni la gigantesca console Sony alle sue spalle.