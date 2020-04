Days Gone: su Amazon France è comparsa la versione per PC Windows, annuncio in arrivo?

Negli ultimi tempi ha fatto molto discutere la scelta di Sony circa la prossima uscita su PC di Horizon Zero Dawn, una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate della generazione. Stando a quanto comparso sul sito francese di Amazon anche Days Gone potrebbe presto perdere il titolo di esclusiva.

Sulle pagine di Amazon France è stato infatti listato il titolo sviluppato da Sony Bend in esclusiva per PlayStation 4. Il gioco compare come Days Gone Edition, prodotto da PlayStation per piattaforma PC Windows con tanto di codice Asin. Al momento non è disponibile nessuna anteprima e il titolo appare come "attualmente indisponibile". Dopo essere arrivato in cima alle classifiche delle esclusive più vendute su PS4 nel 2019, Days Gone potrebbe quindi arrivare presto su PC seguendo le orme di Horizon Zero Dawn?

Al momento non vi sono stati annunci ufficiali da parte di PlayStation e Sony Bend e tuttavia alcuni famosi insider stanno rilanciando la notizia. Come sempre vi invitiamo a prendere tutto "cum grano salis", fino ad un eventuale annuncio.