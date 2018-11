Days Gone: Amazon USA svela la copertina ufficiale

Amazon USA ha svelato la copertina di Days Gone, nuova esclusiva Sony in arrivo il 26 aprile 2019 in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro. Fino ad oggi il gioco è stato presentato con una box art provvisoria, adesso arriva l'artwork ufficiale.

La cover riprende il soggetto di uno degli ultimi artwork diffusi da Sony Bend e mostra il protagonista del gioco (Deacon) in posa ai piedi della sua moto, sul retro decine di zombie pronti a fargli la pelle... Non è chiaro se la copertina in questione sia relativa al solo mercato USA e se l'artwork utilizzato in Europa sarà differente, anche se l'ipotesi appare improbabile, in ogni caso la cover non è ancora comparsa nei listini dei rivenditori europei.

Days Gone, inizialmente atteso per il 22 febbraio 2019, è stato rinviato al 26 aprile per dare modo agli sviluppatori di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e probabilmente per evitare la forte concorrenza di Anthem e Metro Exodus, in uscita lo stesso giorno.