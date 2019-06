Days Gone: arriva la modalità sopravvivenza, dettagli sui prossimi DLC gratis

Sony annuncia che a poco più di un mese dall’uscita di Days Gone, il nuovo titolo di Bend Studio in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, sono adesso in arrivo nuove modalità di gioco gratuite.

A partire da oggi, con la modalità Sopravvivenza, resistere alla natura selvaggia dell’Oregon Centrale sarà decisamente più impegnativo. I nemici saranno ancora più ostili e aggirarli sarà sempre più difficile. Solo in modalità Sopravvivenza, i giocatori avranno la possibilità di accumulare crediti per acquistare nuove skin e personalizzare la propria motocicletta, fedele compagna di viaggio, e vincere trofei inediti.

A partire dal mese di giugno, ogni settimana sarà disponibile una sfida diversa, ciascuna con regole e modificatori di punteggio unici. I premi per il completamento delle sfide saranno delle speciali “toppe” che, a loro volta, garantiranno vantaggi per migliorare l’esperienza di gioco. I vantaggi delle toppe si sommeranno e potranno essere importati nella modalità di gioco principale. Durante le sfide, inoltre, i giocatori potranno scegliere tra dieci personaggi, tra i quali Boozer, Rikki, Addy e Iron Mike o decidere di cambiare, addirittura, l'aspetto di Deacon.

La prima sfida “Senza tregua” sarà disponibile a fine giugno. I giocatori dovranno sopravvivere a un'enorme orda di Furiosi nella città di Sherman's Camp, tentando di rimanere in vita quanto più a lungo possibile. Dodici sfide in dodici settimane attendono i fan di Days Gone!