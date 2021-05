Days Gone arriva su PC: l'accoglienza della critica per l'open-world

Tra le nuove uscite PC di maggio 2021, ha trovato spazio anche una (ormai ex) esclusiva PlayStation 4, con l'epopea open-world di Deacon St. John a breve disponibile anche su PC.

Per l'occasione, la critica videoludica è tornata ad esplorare l'Oregon popolato di creature infette, per un'avventura a bordo della propria fedele motocicletta. Per farsi un'idea dell'accoglienza riservata al titolo, è come sempre utile dare uno sguardo alla pagina dedicata di Metacritic, noto aggregatore di valutazioni. Al momento, la versione PC di Days Gone può contare su 19 recensioni, che assegnano al gioco una media di 78/100.

La maggioranza dei recensori ha optato per un 80/100, con la votazione che contraddistingue ben 11 delle 19 recensioni disponibili. Non mancano però all'appello alcuni giudizi più generosi, con tre testate che si sono posizionate tra 88/100 e 90/100. Sono invece quattro le Redazioni che si sono attestate tra 70/100 e 76/100, mentre solamente un giudizio è sceso al di sotto di questi standard per assestarsi su 63/100. Ovviamente, nelle prossime ore si aggiungeranno ulteriori recensioni, con il Metascore che potrebbe dunque mutare leggermente.

Ricordiamo che il titolo Sony Bend Studio sarà disponibile su PC a partire dalla giornata di domani, mercoledì 19 maggio, con il preload di Days Gone già disponibile su Steam.