Days Gone sta per arrivare su PC: preload disponibile su Steam

Non ancora placate le accese discussioni relative al sequel non voluto da Sony, ecco che Days Gone, l'open world post-apocalittico di Bend Studio pubblicato in esclusiva console su PS4 nel 2019, è ormai in dirittura d'arrivo su PC.

La software house facente parte dei PlayStation Studio ha annnunciato tramite il suo profilo Twitter che coloro che hanno acquistato la versione Steam di Days Gone (il gioco è disponibile anche via Epic Games Store) possono ora procedere al preload. Questo consentirà dunque di immergersi immediatamente nell'azione quando il titolo sarà finalmente giocabile il 18 maggio a partire dalle ore 06:00 italiane.

"Combatti ed esplora i letali Stati Uniti d'America post-pandemici. In questo gioco open world di azione/avventura ti calerai nel ruolo di Deacon St. John, un motociclista randagio che corre sulle strade della morte, lottando giorno per giorno alla ricerca di un motivo per cui vivere".

Days Gone per PC si è recentemente mostrato in un lungo video gameplay in 4K, con cui i giocatori non ancora familiari con le vicende di Deacon St. John hanno potuto avere un primo assaggio dell'action-adventure. Ricordiamo che il titolo non supporterà né il DLSS né il Ray Tracing su PC, mentre sono confermate altre funzionalità come il framerate sbloccato, il supporto ai monitor ultra-wide (21:9 e 32:9), la possibilità di riassegnare i comandi su mouse e tastiera, e la presenza della Photo Mode.