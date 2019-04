Days Gone avrà una patch day one: svelato il peso del gioco

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Days Gone e l'eroe dell'action post apocalittico di Sony Bend si appresta a sfrecciare su PS4 in sella alla sua moto.

Non è un caso, quindi, se i colleghi di Playfront.de siano riusciti a ottenere il presskit e a scoprire, grazie alla review copy in essa contenuto, il peso del gioco e i primi dettagli sulla Day One Patch.

Secondo quanto riferito dalla redazione della testata videoludica tedesca, chi desidererà esplorare l'universo a tinte oscure di Days Gone dovrà riservare all'ultima fatica open world di Sony Bend non meno di 67 GB di spazio sull'hard disk della propria PS4 o di un eventuale disco esterno collegato ad una delle porte USB 3.0 della console.

Le dimensioni del titolo, almeno dal punto di vista del mero spazio occupato su HDD, dovrebbero allinearsi a quelle delle altre avventure a mondo aperto in commercio: sempre in base alle informazioni condivise da Playfront, inoltre, sembra che il titolo riceverà una patch di lancio dal peso contenuto per portare il gioco alla versione 1.02 e introdurre tutta una serie di correttivi ai bug riscontrati all'avvenuto raggiungimento della fase Gold.

In ogni caso, la commercializzazione di Days Gone è prevista per il 26 aprile in esclusiva su PlayStation 4: su queste pagine potrete leggere la nostra recensione già a partire dal 25 aprile per scoprire cosa ne pensiamo dell'ultima epopea free roaming di Sony Bend con protagonisti il biker Deacon St. John e, ovviamente, gli Infetti che incontreremo in orde persistenti da 500 zombie.