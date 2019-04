Days Gone avrà una storia non lineare e costumi sbloccabili

Mancano ormai tre settimane all'uscita di Days Gone, la nuova esclusiva PlayStation 4 ambientata in un mondo invaso dai Furiosi, infetti particolarmente agili e veloci che si muovono in gruppo.

Nelle ultime ore la pagina Facebook PlayStation UK ha pubblicato una schermata che mostra la progressione delle storyline del gioco e, da questa, possiamo carprire alcune informazioni molto interessanti. Sembra infatti che il gioco permetta al giocatore di proseguire con le varie storyline in maniera indipendente.

Tra le sottotrame disponibili nell'immagine troviamo le seguenti:

I remember, la cui icona lascia intuire sia legata alla moglie del protagonista

He's my brother

Ripped apart

Gear up for the ride, forse collegata al gruppo di bikers di Deacon St. John

Chasing Leon

In alcuni casi non si tratta di missioni classiche ma di flashback che ci permetteranno di approfondire il passato del protagonista. Un altro dettaglio che emerge dall'immagine è che completando ciascuno di questi obiettivi sarà possibile ottenere delle ricompense. Nel caso di "I remember" i giocatori avranno accesso ad un costume aggiuntivo che vi consentirà di personalizzare l'aspetto di Deacon.

Vi ricordiamo che Days Gone arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 aprile 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sulle nostre pagine trovate anche uno speciale sulla cultura dei bikers, elemento fondamentale della trama del gioco. Sapevate che Sony spera che questa nuova IP possa in futuro trasformarsi in un franchise?