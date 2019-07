Days Gone: Bend Studio vi mette alla prova con la nuova sfida settimanale,ora disponibile!

I giocatori di Days Gone, apprezzata esclusiva Playstation 4, hanno ora a disposizione una nuova sfida settimanale, che punta a mettere alla prova le loro abilità!

Il team di Bend Studio ha infatti reso disponibile in-game la quarta challenge settimanale del gioco, il cui superamento permetterà ai giocatori di ottenere diverse ricompense. Tuttavia, questa volta, gli utenti dovranno cimentarsi anche con diversi sotto-obiettivi. La struttura della sfida prevede infatti un obiettivo principale correlato da altri obiettivi "minori", il cui raggiungimento è tuttavia essenziale per conquistare un punteggio finale elevato.

La nuova sfida è denominata Ambush Camp Rush e, a livello generale, richiede ai giocatori di assumere il controllo di un campo nel minor tempo possibile. Tuttavia, come detto, per ottenere una performance migliore, sarà necessario adottare una strategia a diversi fattori, così da soddisfare anche altri requisiti. Tra questi figurano ad esempio l'abbattimento di un certo numero di Marauders senza farsi scoprire o mettere fuori gioco alcuni avversari tramite l'utilizzo di trappole, che dovremo costruire grazie ai materiali che troveremo nel corso della missione. Per aumentare ulteriormente il nostro punteggio dovremo anche tenere d'occhio l'orologio, in quanto anche il completare la missione entro un certo tempo limite rappresenta un obiettivo.



Vi ricordiamo che la terza sfida settimanale di Days Gone aveva reso protagonista la vostra moto, mentre la seconda aveva richiesto di fronteggiare un'orda di Marauders.