Da Days Gone alle blockchain: ex membri Sony Bend svelano Ashfall, un kolossal Web 3.0

Il direttore creativo di Days Gone Michael Mumbauer e il veterano dei PlayStation Studios John Garvin fondano Liithos, una software house indipendente che sposerà la visione dell'economia decentralizzata del Web 3.0 per dare forma ad Ashfall, un open world di ultima generazione per PC e console.

I due veterani di Sony e Bend Studio descrivono Ashfall come "il primo vero videogioco AAA del Web 3.0 per PC, console e rete Hedera". Il nuovo progetto del direttore creativo di Days Gone, di conseguenza, si baserà sulle blockchain e ne sfrutterà il modello decentralizzato per proporre sfide PvE e PvP all'interno di un'ambientazione di gioco in costante mutamento.

Gli utenti di Ashfall dovranno esplorare un mondo devastato dal surriscaldamento globale e da misteriosi campi di energia che hanno reso ancora più brutale la lotta per la sopravvivenza. La parte introduttiva è orientata al singleplayer e ad una narrazione relativamente lineare, ma col passare delle ore di gioco sarà possibile confrontarsi con gli altri sopravvissuti in una gigantesca mappa free roaming con missioni PvP e PvE.

A detta dei boss di Liithos, il sistema blockchain su cui si baserà Ashfall verrà utilizzato per offrire ai giocatori gli strumenti per costruire oggetti, strutture e quant'altro possa essere scambiato ingame o venduto sulla rete 3.0 Hedera: l'intenzione dichiarata di Mumbauer e Garvin è quella di trasformare Ashfall in un mondo transmediale che abbracci anche il grande schermo e le produzioni cinematografiche.