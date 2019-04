Days Gone: il bug dell'audio è ancora presente dopo la patch 1.05

Nella giornata di ieri Sony Bend ha pubblicato la patch 1.05 di Days Gone, questo update ha corretto bug, glitch e problemi tecnici, migliorando la stabilità generale e la fluidità del gioco, tuttavia il problema audio non è stato ancora risolto...

Come noto, Days Gone soffre sin dal day one di un bug audio che a intervalli casuali blocca del tutto il flusso sonoro, impedendo quindi a voci, musiche ed effetti di venire riprodotti correttamente. Sony Bend sembra essere a conoscenza di questo problema, tuttavia è evidente come lo studio sia ancora al lavoro per risolvere il bug, poichè nella patch 1.05 questo è ancora presente.

Quasi certamente il problema verrà risolto con l'aggiornamento 1.06, possiamo aspettarci un hotfix già nel corso di questa settimana, considerando come lo studio si sia dimostrato particolarmente ricettivo nei confronti dei feedback della community.

Days Gone ha debuttato al primo posto nel Regno Unito, segnando il miglior lancio dell'anno in Inghilterra per quanto riguarda il mercato retail, traguardi indubbiamente positivi per la nuova esclusiva PlayStation.