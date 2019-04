Days Gone: una celebre scena del gioco è stata ricreata in Dreams

Manca ormai davvero pochissimo al debutto di Days Gone, esclusiva PlayStation 4 che nel corso dei mesi ha attirato sempre di più l'attenzione degli appassionati.

Per placare il proprio hype, qualcuno ha deciso di creare qualcosa di molto particolare all'interno di Dreams, il titolo Media Molecule disponibile in Accesso Anticipato dalla scorsa settimana. L'utente Digital Alex ha infatti ricreato la celebre immagine che vede Deacon, il protagonista, al fianco della propria moto mentre scruta attentamente quello che sembra essere un grosso fabbricato. Ovviamente il dettaglio dell'immagine, simpaticamente chiamata Days Gone: Dreams Edition, non è paragonabile a quello del gioco di riferimento ma ha comunque attirato l'attenzione di Jeff Ross, game director del gioco presso Sony Bend, che ha deciso di condividerla sul proprio account Twitter.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che Days Gone arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 26 aprile 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Chiunque abbia prenotato la versione digitale sul PlayStation Store può già procedere al preload. Avete già visto il nuovo filmato di gioco con protagonista la moto di Deacon?