Days Gone Collezionabili: dove trovare tutti i documenti della NERO

Dopo avervi spiegato dove trovare la tecnologia IPCA per sbloccare l'arma segreta, in questa mini-guida di Days Gone vi mostreremo le posizioni di tutti i documenti dell'organizzazione NERO presenti nel mondo di gioco post-apocalittico creato da Sony Bend Studio.

La NERO è un'importante organizzazione presente nel mondo di Days Gone, i cui reali scopi possono apparire piuttosto oscuri. All'interno della mappa è possibile raccogliere 52 documenti collezionabili della NERO, dove sono riportate diverse informazioni interessanti sul passato e sul presente dell'organizzazione stessa.

Dove trovare i 52 documenti della NERO in Days Gone

I documenti della NERO sono sparsi nel mondo di gioco di Days Gone. Se avete bisogno di aiuto per rintracciarli tutti, potete guardare il video riportato in cima, dove vengono mostrate le posizioni esatte di tutti e 52 i documenti. Vi consigliamo di visionarlo tutto e di appuntarvi le location in cui trovare i documenti, in modo che possiate raccoglierli gradualmente nel corso delle vostre esplorazioni, tra una missione e l'altra.

Ricordiamo che raccogliendo tutti i documenti potrete sbloccare i relativi trofei legati ai collezionabili del gioco (a tal proposito, sapevate che ottenendo il Platino di Days Gone si possono ricevere tema e avatar dedicati come ricompensa?).

Se siete in cerca di altri consigli per sopravvivere nel mondo post-apocalittico creato da Sony Bend Studio, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Days Gone.