Days Gone: la colonna sonora è disponibile su Spotify

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile la colonna sonora ufficiale di Days Gone composta da Nathan Whitehead, la raccolta include 25 brani per un totale di un'ora e diciannove minuti di musica.

La colonna sonora di Days Gone può essere ascoltata su Spotify (trovate il player in calce alla notizia), Apple Music, Deezer e acquistata su iTunes, Google Play Music, PlayStation Music e altri servizi di distribuzione digitale e streaming.

Il nuovo gioco di Sony Bend arriverà nei negozi venerdì 26 aprile in esclusiva su PS4 e PS4 PRO, nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato la prima ora di Days Gone in italiano, inoltre sempre nella giornata di Pasquetta Sony ha diffuso un nuovo gameplay teaser del gioco.

La recensione di Days Gone sarà online giovedì 25 aprile alle 14:01 ora italiana, un giorno prima rispetto al lancio del gioco, tra poche ore scopriremo se Bend Studio è riuscito a centrare l'obiettivo...