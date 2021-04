Days Gone: come evitare di cadere dalla moto e come rimontare

In Days Gone, l'avventura open world post-apocalittica di Bend Studio inclusa tra i nuovi giochi gratis PS Plus di aprile, la moto svolge un ruolo di primo piano accompagnando il protagonista in ogni parte del gioco.

Dopo aver visto come recuperare la moto in Days Gone, ora vigliamo darvi qualche suggerimento su come evitare di cadere mentre sfrecciate tra un'orda di zombie e l'altra. Infatti, se non "guidate con coscienza" o non reagite in tempo a quello che succede attorno a voi, c'è il serio rischio di volare via e rotolare per un bel po' sull'asfalto, cosa che vi espone a tutta una serie di rischi ambientali (infetti inclusi). Ecco quindi come potete ridurre il rischio di cadere giù dal vostro mezzo a due ruote.

Principali cause di caduta dalla moto

I motivi più comuni per cui potreste essere brutalmente disarcionati sono i seguenti:

Collisione con un ostacolo indistruttibile : potrebbero essere, per esempio, una grande roccia, un albero o un muro di una casa. Evitate di guidare troppo vicino a questi oggetti e cercate di riconoscerli in tempo per sterzare quando guidate fuori strada. Su un terreno accidentato la moto tenderà a girare improvvisamente a destra o sinistra, ma finché eviterete questi ostacoli non correrete alcun rischio.

: potrebbero essere, per esempio, una grande roccia, un albero o un muro di una casa. Evitate di guidare troppo vicino a questi oggetti e cercate di riconoscerli quando guidate fuori strada. Su un terreno accidentato la moto tenderà a girare improvvisamente a destra o sinistra, ma finché eviterete questi ostacoli non correrete alcun rischio. Essere aggrediti da un Furioso o da un animale selvatico : come è logico, essere aggrediti fisicamente mentre si guida la moto vi farà ben presto ritrovare gambe all'aria sul terreno. Gli infetti e gli animali più feroci, come i lupi, sono in grado di balzare su Deacon e disarcionarlo subito se non fate attenzione a evitarli. La cosa migliore da fare è tenersi alla larga e accelerare se necessario; ricordatevi che, in ogni caso, è possibile eseguire un attacco dalla moto senza rischiare di cadere.

: come è logico, essere aggrediti fisicamente mentre si guida la moto vi farà ben presto ritrovare gambe all'aria sul terreno. Gli infetti e gli animali più feroci, come i lupi, sono in grado di balzare su Deacon e disarcionarlo subito se non fate attenzione a evitarli. La cosa migliore da fare è e accelerare se necessario; ricordatevi che, in ogni caso, è possibile eseguire un attacco dalla moto senza rischiare di cadere. Sostenere il fuoco nemico: questo vale soprattutto con i cecchini avversari. Appena notate un laser rosso che vi punta, significa che c'è un cecchino che sta per sparare a Deacon; scendete subito dalla moto e trovate riparo, altrimenti è molto probabile che non riuscirete a schivare la pallottola e sarete sbalzati via dal mezzo.

Rimontare in sella

Per prima cosa, assicuratevi che non ci siano minacce nelle immediate vicinanze: riprendere il controllo della moto vi terrà impegnati per qualche istante, potreste quindi diventare prede facili se non vi siete assicurati che l'area sia sgombra da ostili. Avvicinatevi alla moto e tenete premuto il tasto Quadrato: Deacon rimetterà il mezzo in posizione verticale e potrà nuovamente salirci sopra. È bene, dopo una caduta, controllare che il veicolo non abbia subito danni: in caso contrario potrebbe essere una buona idea effettuare delle riparazioni sul campo prima di riprendere il viaggio. Se avete bisogno di altri suggerimenti più generici, date pure un'occhiata alla nostra guida con i trucchi di Days Gone.