Days Gone: come guadagnare soldi (crediti) velocemente

Dopo avervi mostrato dove trovare la benzina per la vostra moto, in questa mini-guida di Days Gone vi spiegheremo come guadagnare crediti (la valuta in-game del gioco) nel modo più rapido possibile, aiutandovi a ottenere armi più potenti e a equipaggiarvi al meglio nel corso dell'avventura.

Prima di procedere con i nostri consigli, è importante ricordare che la quantità di crediti che avrete a disposizione sarà esclusiva per ogni accampamento. Se avrete ottenuto 8.000 crediti nel rifugio di Copeland, per esempio, potrete spenderli solo all'interno di questo accampamento specifico. Una volta che accederete a un nuovo rifugio e volete fare acquisti sul luogo, dunque, dovrete riguadagnare i vostri crediti da zero.

Di seguito elenchiamo le migliori attività da portare a termine per guadagnare crediti in Days Gone.

Taglie

Dedicarsi alle taglie non è il modo più efficace per guadagnare crediti, ma completandole riceverete un "orecchio" trofeo per ogni Freaker ucciso. Consegnate il trofeo al fornitore della taglia per aumentare il vostro livello di fiducia nel relativo accampamento, così da guadagnare alcuni crediti nel processo.

Dal momento che le orecchie di Freaker vengono utilizzate solo per ottenere fiducia e crediti, ricordatevi sempre di consegnarle per ricevere le vostre ricompense. Un buon metodo per accumularle è quello di investire i Freakers con la moto (prestando attenzione all'integrità del veicolo), dato che Deacon potrà raccogliere le orecchie anche durante la guida.

Caccia e raccolta

Verrete ricompensati con i crediti anche se porterete carne e piante nella cucina di un accampamento. La fauna selvatica può essere trovata in tutto il mondo di gioco, e potrete andare a caccia in qualsiasi momento per ottenere la carne. In aggiunta, le piante sono sparse a loro volta dappertutto. Alcune di queste vengono usate per il crafting, ma potrete comunque donarle all'accampamento per ottenere ulteriori crediti e fiducia.

Missioni dell'accampamento

Questo è probabilmente il modo migliore per guadagnare una grande quantità di crediti in Days Gone. Ogni tanto, i capi degli accampamenti vi contatteranno via radio per dirvi che hanno un nuovo lavoro disponibile. Di solito queste missioni sono relativamente brevi, e richiedendo di liberare un accampamento dai predoni, uccidere un bersaglio o indagare all'interno di un'area. Completatele, e verrete ricompensati con una grande quantità di fiducia per quell'accampamento, insieme a una quantità considerevole di crediti.

