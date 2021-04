Days Gone: come guidare la moto senza consumare benzina

La moto in Days Gone dispone soltanto di una quantità limitata di carburante. Quando il serbatoio si esaurisce, dovrete lasciare il mezzo per cercare taniche di benzina nei dintorni oppure recarvi da un meccanico in un accampamento. Tuttavia, il gioco vi da la possibilità di guidare risparmiando al massimo il prezioso liquido.

La benzina viene consumata sempre alla stessa velocità, a prescindere da quanto a fondo userete l'acceleratore; anche quando non premete il tasto per accelerare e lasciate andare la moto, essa consumerà una certa dose di carburante. Non importa la velocità a cui andate, la benzina semplicemente svanirà. Per questo il modo migliore di guidare in Days Gone è andando sempre alla massima velocità, per coprire quanta più distanza possibile nel minor tempo... stando attenti ovviamente a non schiantarsi su qualche ostacolo!

C'è un modo, tuttavia, per guidare senza consumare benzina. Questo metodo è chiamato "a ruota libera" e potete usarlo quando scendete da montagne o colline: dovete fermare completamente la moto e poi spingerla avanti inclinando l'analogico sinistro per tutto il tempo della discesa (altrimenti vi fermerete). In questo modo, come vi accorgerete, la benzina non sarà consumata. Se a un certo punto date gas mentre scendete a ruota libera perderete tanto carburante quanto ne avreste utilizzato mantenendo premuto l'acceleratore fin dall'inizio, ovvero invaliderete il metodo. Si, non ha molto senso ma a quanto pare guidare motocicli in Days Gone non è come guidarli nella realtà!

Potrete controllare l'efficacia di questo trucco in due modi:

Quando rilasciate l'analogico sinistro o date gas alla moto, essa rallenta o addirittura si ferma

o addirittura si ferma Durante una discesa a ruota libera ben eseguita, la moto non emetterà alcun suono (cosa che si può notare anche guardando la minimappa: quando accelerate, normalmente, il motore emette un debole suono il cui livello di rumore viene mostrato grazie un'icona apposita)

Potete anche decidere di spingere la moto su un terreno piatto, anche se andrete molto lenti. Tuttavia questo potrebbe rivelarsi utile se avete finito la benzina proprio davanti a un distributore, oppure state per raggiungere un dislivello da cui potreste cominciare la discesa a ruota libera. In questi due casi vale la pena spingere la moto per qualche metro!

Inoltre, abbiamo scoperto che utilizzando questo trucco da un'altezza molto elevata si raggiungono velocità superiori a quelle che raggiunge la moto quando accelerate al massimo, il tutto senza consumare una goccia di benzina. Avete bisogno di altri aiuti? Ecco la nostra guida di Days Gone.